A “Elisir” oggi su Rai 3 la settimana dell’Airc il tumore al colon retto

Il programma di Rai 3 “Elisir” per la settimana dell’Airc il tumore al colon retto. L’ovaio policistico e il singhiozzo gli altri temi

Nell’ambito della settimana dedicata alla ricerca dell’Airc, il tumore al colon retto è il tema d’apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 5 novembre alle 10.55 su Rai 3. Con quali sintomi si manifesta e quali sono le terapie oggi a disposizione? Quanto è importante una diagnosi precoce? Lo spiega Alberto Bardelli, genetista molecolare, direttore Scientifico di Ifom – Istituto Fondazione Oncologia Molecolare – e professore ordinario nel Dipartimento di Oncologia dell’Università degli Studi di Torino.

Nella rubrica “È vero che?”, si parlerà, invece, del singhiozzo e si sfateranno molte errate convinzioni. Si tratta di una contrazione involontaria e ripetuta del diaframma che arriva improvvisamente e che, in alcuni casi, può creare fastidi. Il medico di famiglia Massimo Magi darà indicazioni sui rimedi per bloccarlo.

Infine, lo spazio dell’”Abc della salute” sarà dedicato all’ovaio policistico, una condizione ecografica in cui le ovaie presentano molte piccole cisti. Quando questa condizione è associata a sintomi come cicli mestruali irregolari, acne e difficoltà nel rilascio dell’ovulo, si parla di sindrome dell’ovaio policistico, una patologia endocrina comune. In studio, Irene Cetin, professore ordinario di Clinica Ostetrica e Ginecologica all’Università degli Studi di Milano, spiegherà le origini di questo problema e le terapie oggi a disposizione per affrontarlo.