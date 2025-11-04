WTA Finals, Jasmine Paolini eliminata dopo due sconfitte consecutive

Dopo la sconfitta contro Sabalenka, nella prima partita del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals, Jasmine Paolini ha perso anche oggi per mano dell’americana Coco Gauff
Dopo la sconfitta rimediata contro la numero uno del ranking, Aryna Sabalenka, nella prima partita del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals, Jasmine Paolini ha perso anche oggi per mano dell’americana Coco Gauff, con il punteggio di 6-3, 6-2. La doppia sconfitta per la tennista azzurra equivale al mancato accesso alle semifinali del torneo singolare, anche se Paolini deve ancora giocare l’ultimo match del girone contro l’americana Jessica Pegula.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)