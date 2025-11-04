Trovati morti i due alpinisti italiani dispersi in Nepal

Sono morti i due alpinisti italiani dispersi in Nepal di cui non si aveva notizia da venerdì scorso, 31 ottobre: si tratta di Stefano Farronato e Alessandro Caputo

Sono morti i due alpinisti italiani dispersi in Nepal di cui non si aveva notizia da venerdì scorso, 31 ottobre. A riferirlo è la Farnesina. Si tratta di Stefano Farronato e Alessandro Caputo: erano impegnati in una missione che stava tentato di scalare il Monte Panbari, sull’Himalaya, alto quasi 7.000 metri. Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle autorità locali. “Erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 m.s.l.m.)”, si legge nella nota della Farnesina. L’allarme è stato dato da Valter Perlino e la macchina dei soccorsi si è subito attivata in una corsa contro il tempo e contro le condizioni meteo avverse.

“Altri connazionali risultano dispersi e le ricerche sono in corso– si legge ancora nella nota-. Il Consolato Generale a Calcutta, anche per il tramite del Consolato Generale Onorario a Kathmandu, e in stretto raccordo con la Farnesina, sta seguendo direttamente l’evoluzione della situazione in contatto con le autorità locali e con i familiari dei connazionali“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)