In seconda serata su Rai 3 al via la nuova stagione di “Sopravvissute” con le storie di donne che si sono salvate da violenze

Torna “Sopravvissute”, il programma ideato e condotto da Matilde D’Errico, in onda da martedì 4 novembre alle 23.30 su Rai 3. La prima puntata si apre con la storia di Laura. Rimasta orfana a otto anni, Laura viene affidata a un tutore scelto dal Tribunale: un uomo che al posto di proteggerla le farà del male. Per sei anni, Laura subisce abusi e violenze, fino all’intervento della giustizia e all’arresto dell’uomo. Oggi è una donna impegnata socialmente, autrice di un libro autobiografico e fondatrice di un’associazione di supporto alle vittime di abusi sessuali accaduti durante l’infanzia.

La seconda storia è quella di Martina Attili, cantautrice romana: le sue foto sono state pubblicate su un sito web per adulti, accusato di diffondere senza consenso le immagini di tante donne; immagini accompagnate da commenti sessisti da parte degli utenti del sito. Oltre alle foto, nel caso di Martina è stato diffuso sul forum del sito anche l’indirizzo di casa. Dopo questa violazione, Martina ha sporto denuncia presso il commissariato di Polizia e ha deciso di raccontare pubblicamente la sua esperienza per far luce sul fenomeno delle violenze in ambito digitale. In studio interverrà anche la psicologa clinica Silvia Michelini.

Il programma è realizzato con il patrocinio della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.