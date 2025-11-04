Si è costituito il giovane che ha investito e ucciso Ettore Pausini, lo zio della cantante

Morte di Ettore Pausini, si è costituito il pirata della strada: è un 29enne residente a Rimini. L’auto era stata trovata poche ore dopo l’incidente, abbandonata fuori Bologna

L’Opel Astra che ha investito e ucciso Ettore Pausini, per poi darsi alla fuga a tutta velocità, è stata trovata poche ore dopo dai carabinieri a due chilometri di distanza dal luogo dell’incidente, abbandonata nella periferie bolognese. Il proprietario, rintracciato, aveva negato di essere stato lui alla guida al momento dell’incidente, l’auto- ha detto- l’aveva prestata a un conoscente. Così, quando ormai gli inquirenti erano sulle sue tracce, e trascorse oltre 24 ore dall’incidente, chi ha travolto il barbiere 78enne in bicicletta, senza poi fermarsi e prestare aiuto, si è presentato ieri pomeriggio, lunedì 3 novembre, al comando di Polizia locale per ammettere le sue responsabilità.

CHI HA INVESTITO ETTORE PAUSINI

A investire Ettore Pausini, zio della nota cantante, Laura Pausini, è un 29ennne residente a Rimini ma di nazionalità rumena e moldava. La Polizia locale ha proceduto a denunciarlo in stato di libertà, dal momento che si è presentato spontaneamente e non avendo precedenti penali; oggi una prima informativa è stata inviata in Procura. Il 29enne è stato quindi denunciato a piede libero per omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso.

L’INCIDENTE E LA FUGA

Era lui alla guida dell’auto che domenica 2 novembre, intorno le 13,30, ha investito alle porte di Bologna, sugli Stradelli Guelfi l’anziano zio della cantante, mentre era a bordo della sua bicicletta. Il 78enne è rovinato a terra gravemente ferito e in fin di vita, mentre l’automobile è stata vista scappare dai testimoni a tutta velocità. I soccorritori hanno provato a rianimare Pausini per un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)