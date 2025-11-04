“Ruggine” è il nuovo singolo dei Quadrozero


“Ruggine”, il nuovo singolo dei Quadrozero, è una riflessione intima e potente sul cambiamento e sulla capacità di rinascere dopo una fase di crisi

musica

Quando la vita ci coglie di sorpresa con un temporale improvviso e la pioggia gelida ci attraversa fino alle ossa, tutto sembra corrodersi: i sogni, le certezze, persino la fiducia. Ci si sente rovinati, arrugginiti. Ma come accade al metallo dopo la ruggine, anche noi possiamo tornare a brillare, se qualcuno o qualcosa ci scuote davvero.

“Ruggine”, il nuovo singolo dei Quadrozero, è una riflessione intima e potente sul cambiamento e sulla capacità di rinascere dopo una fase di crisi. Il brano racconta il momento in cui le aspettative e i legami del passato cedono il passo a una nuova consapevolezza, più matura e lucida, ma non per questo meno intensa. «Prendi le mie mani e scuotile, liberandomi dalla ruggine» è il verso che racchiude il cuore del brano: la richiesta di aiuto a chi può restituirci il movimento, la vita, la possibilità di ripartire.

Il sound di “Ruggine” rispecchia questa evoluzione: un brano dal respiro metropolitano che si apre con un riff martellante di chitarra e synth, si muove su un tempo dilatato e sospeso, poi esplode in una seconda parte più ruvida e post-rock, con un lungo assolo e un finale liberatorio. Tra atmosfere eteree e impennate di energia, si percepisce l’eco di influenze come gli Smashing Pumpkins, ma con una personalità sonora ben definita.

Quadrozero nascono ufficialmente nel 2022 dall’incontro di musicisti con esperienze differenti, uniti dal desiderio di creare una musica accattivante e capace di fondere il pop rock più classico con sintetizzatori pulsanti e sequencer moderni. Il loro nome rappresenta proprio questo spirito: una tela bianca su cui sperimentare, per disegnare nuove suggestioni e scenari immersivi che comprendono sia la ruvidità che la la morbidezza.

“Ruggine” è il terzo singolo del 2025, dopo “Orizzonte vuoto” e “Libera”.

I Quadrozero sono: Francesco Colletto (voce, chitarre), Roberto Ballesio (basso) e Roberto Bertuolo (batteria e percussioni).