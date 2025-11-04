“Ruggine” è il nuovo singolo dei Quadrozero

“Ruggine”, il nuovo singolo dei Quadrozero, è una riflessione intima e potente sul cambiamento e sulla capacità di rinascere dopo una fase di crisi

Quando la vita ci coglie di sorpresa con un temporale improvviso e la pioggia gelida ci attraversa fino alle ossa, tutto sembra corrodersi: i sogni, le certezze, persino la fiducia. Ci si sente rovinati, arrugginiti. Ma come accade al metallo dopo la ruggine, anche noi possiamo tornare a brillare, se qualcuno o qualcosa ci scuote davvero.

“Ruggine”, il nuovo singolo dei Quadrozero, è una riflessione intima e potente sul cambiamento e sulla capacità di rinascere dopo una fase di crisi. Il brano racconta il momento in cui le aspettative e i legami del passato cedono il passo a una nuova consapevolezza, più matura e lucida, ma non per questo meno intensa. «Prendi le mie mani e scuotile, liberandomi dalla ruggine» è il verso che racchiude il cuore del brano: la richiesta di aiuto a chi può restituirci il movimento, la vita, la possibilità di ripartire.

Il sound di “Ruggine” rispecchia questa evoluzione: un brano dal respiro metropolitano che si apre con un riff martellante di chitarra e synth, si muove su un tempo dilatato e sospeso, poi esplode in una seconda parte più ruvida e post-rock, con un lungo assolo e un finale liberatorio. Tra atmosfere eteree e impennate di energia, si percepisce l’eco di influenze come gli Smashing Pumpkins, ma con una personalità sonora ben definita.

I Quadrozero nascono ufficialmente nel 2022 dall’incontro di musicisti con esperienze differenti, uniti dal desiderio di creare una musica accattivante e capace di fondere il pop rock più classico con sintetizzatori pulsanti e sequencer moderni. Il loro nome rappresenta proprio questo spirito: una tela bianca su cui sperimentare, per disegnare nuove suggestioni e scenari immersivi che comprendono sia la ruvidità che la la morbidezza.

“Ruggine” è il terzo singolo del 2025, dopo “Orizzonte vuoto” e “Libera”.

I Quadrozero sono: Francesco Colletto (voce, chitarre), Roberto Ballesio (basso) e Roberto Bertuolo (batteria e percussioni).