Oltre a Farronato e Caputo, in Nepal sono morti anche altri 3 alpinisti italiani

Oltre ai due alpinisti bloccati in Nepal dalla tempesta sul Panbari, ci sono altri tre italiani morti travolti da una valanga mentre scalavano il Yalung Ri: facevano parte di un gruppo di 12

Sale a cinque il numero degli alpinisti italiani morti in Nepal, dove nei giorni scorsi si sono abbattute una serie di tempeste e nevicate portate dal ciclone Montha. E, se Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono morti dopo essere rimasti bloccati al Campo 1 sul Panbari, a 5.200 metri a causa di una forte nevicata, gli altri tre italiani facevano invece parte di un gruppo di 12 persone che si trovava al campo base del monte Yalung Ri, una vetta di 5.630 metri. Insieme ai tre italiani, sono morte altre quattro persone: un francese, un tedesco e due nepalesi. Il gruppo, nella mattinata di sabato 1 novembre, è stato travolto da una valanga mentre si trovava nel campo base con dodici persone. “Ho visto i sette corpi, le operazioni di recupero sono ancora in corso”, ha raccontato all’agenzia AFP lo sherpa Phurba Tenjing dell’agenzia di spedizioni Dreamers Destination, che aveva organizzato la salita per parte del gruppo. salvati gli altri cinque appartenenti al gruppo di 12 alpinisti: si tratta di due francesi, due nepalesi e una quinta persona.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)