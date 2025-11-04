“Nobody Else” è il nuovo singolo di Priscilla

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e rotazione radiofonica “Nobody Else”, il nuovo singolo di Priscilla per Up Music

“Nobody Else” è una canzone che esplora la connessione tra l’amore incondizionato e le insicurezze che possono metterlo alla prova. Racconta la fragilità di chi si sente “non abbastanza” e la forza che nasce scegliendo di amare senza condizioni, racchiusa in poche parole: “If I got you, I don’t need nobody else”.

Commenta l’artista sulla nuova release: “Con il brano ‘Nobody Else’ ho voluto raccontare un amore totale e incondizionato, anche di fronte alle insicurezze e ai dubbi dell’altra persona. Parlo di quella sensazione di voler dimostrare ogni giorno il proprio amore, con parole, gesti e canzoni, anche quando l’altro si sente ‘non abbastanza’ o teme di rovinare tutto. È un brano che parla di dedizione, vulnerabilità e della scelta di amare senza riserve: se ho te, davvero non ho bisogno di nessun altro.”