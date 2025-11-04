Morte Aurora Tila, l’ex fidanzato sedicenne condannato a 17 anni di carcere. Il pm aveva chiesto una condanna a 20 anni e otto mesi senza il riconoscimento delle attenuanti generiche

Il giudice del Tribunale dei minori di Bologna ha condannato a 17 anni il 16enne accusato di aver ucciso Aurora Tila il 25 ottobre dell’anno scorso a Piacenza. Il pm Simone Purgato aveva chiesto una condanna a 20 anni e otto mesi, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione. La ragazza, che aveva 13 anni, morì dopo essere precipitata dal balcone del settimo piano del palazzo in cui viveva, e secondo l’ipotesi accusatoria il ragazzo -che era a processo con rito abbreviato condizionato per omicidio aggravato da stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e dalla relazione affettiva con la stessa vittima- l’avrebbe spinta, colpendola poi alle mani per farla cadere dopo che lei si era aggrappata alla ringhiera.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)