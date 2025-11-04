Miglior Sommelier FISAR: a Pierdario Fasciano il Trofeo Rastal 2025

È Pierdario Fasciano il Miglior Sommelier FISAR 2025. Il prestigioso Premio Rastal è stato assegnato in occasione del Congresso Nazionale FISAR

Premiato dalla giuria per una prova caratterizzata da “un servizio impeccabile, la capacità di mantenere costante l’attenzione del pubblico durante la presentazione e il servizio e una degustazione condotta con sicurezza e sensibilità ben oltre la scheda tecnica, con una dialettica coinvolgente”, a consegnare il premio a Fasciano è stato il Presidente di FISAR Roberto Donadini: «Il Premio al Miglior Sommelier FISAR è ogni anno l’occasione per ribadire un principio che per noi è fondamentale: il sommelier non è soltanto un tecnico del vino, ma un ambasciatore di cultura e di umanità. La conoscenza serve, ma da sola non basta: deve sapersi tradurre in un racconto accessibile, capace di emozionare e di avvicinare le persone. Pierdario Fasciano incarna perfettamente questa visione. La sua storia è quella di un sommelier che unisce rigore e passione, tecnica e sensibilità. È l’esempio di come si possa comunicare il vino con autenticità, raccontandolo in modo semplice ma profondo. È questo lo stile FISAR: formare professionisti competenti, curiosi e capaci di trasmettere la bellezza del vino senza barriere e senza formalismi».

Militare nato a Roma nel 1989, Pierdario Fasciano, della delegazione FISAR Milano, si è avvicinato al vino da giovanissimo, affascinato dai racconti della famiglia della madre belga francofona. Il suo percorso in FISAR inizia nel 2015 nella delegazione “Le Due Valli – Cecina” e a Milano completa gli studi da sommelier, segue la formazione in comunicazione e degustazione e diventa relatore, tenendo oggi lezioni sulla Francia. Nel 2022 vince la selezione Nord-Ovest del concorso Miglior Sommelier FISAR, ma non può partecipare alla finale per motivi di servizio. Tornare in gara e vincere nel 2025 è per lui la chiusura di un cerchio: un traguardo maturato nel tempo, frutto di studio, passione e del desiderio di trasmettere agli altri la stessa emozione che lo ha avvicinato al vino.

Il concorso Miglior Sommelier FISAR – Premio Rastal rappresenta uno dei momenti più attesi del Congresso Nazionale FISAR, che quest’anno si è svolto a Roma dal 24 al 26 ottobre presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, riunendo delegati e relatori da tutta Italia per tre giornate di incontri, formazione e dibattiti sul futuro del vino italiano.

