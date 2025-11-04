L’oroscopo di oggi, martedì 4 novembre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 4 novembre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Manteniamo un atteggiamento distaccato, rispetto ad argomenti che non ci riguardano direttamente, occupiamoci di faccende più rilevanti. Guardiamo le cose in modo oggettivo, senza complicazioni emotive che possano falsare troppo la realtà.
Toro
La Luna in Pesci ammorbidisce il nostro senso critico e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto della persona che amiamo. Il temperamento passionale si stempera in sfumature tenui, l’empatia ci fa guadagnare molti consensi.
Gemelli
Per la pace domestica moderiamo le parole. Affrontiamo ogni discussione, non per difendere questioni di principio, quanto per capire e farci capire. Sdrammatizzare gli eventi consente di vivere più felici e sereni. Siamo abili in quest’arte, applichiamoci.
Cancro
Affari fruttuosi e incontri gratificanti ci aiutano a superare le burrasche in famiglia. Piacevoli novità e nuovi contratti in vista nella nostra attività. Chi ci ama avanza proposte accattivanti, promettendoci qualcosa che aspettiamo da tempo. Accettiamo.
Leone
Un amico può rivelarsi poco cordiale. Non prendiamocela, cerchiamo di comprendere che tutto dipende da un suo periodo difficile. Sosteniamolo. Sarà perché abbiamo molti impegni, per una certa diffidenza, ma oggi i sentimenti passano la mano.
Vergine
Se oggi qualcosa non gira, osserviamo la situazione dall’esterno. L’eccessiva reattività induce a nutrire sottili e ingiustificate incertezze. Piuttosto che chiuderci in noi stessi, sfoghiamoci con un confronto acceso. Poi sarà più dolce fare la pace.
Bilancia
Dietro una facciata di spigliata disinvoltura, si nascondono timori che potrebbero inquinare una storia appena iniziata che necessita di sincerità. Ricarichiamoci positivamente, occupandoci di quello che ci piace e mantenendo il distacco emotivo.
Scorpione
Incontri, emozioni, esperienze movimentano la giornata. Creatività e fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente fuoriprogramma, ci sentiamo piacevolmente sottosopra. Amiamo le novità.
Sagittario
Come avviene a ogni passaggio, la Luna in Pesci ci procura qualche noia. Insofferenti e distratti, bisticciamo con familiari e vicini di casa per futili motivi. Se siamo di malumore, prendiamoci una pausa dalla mondanità, ci farà bene stare a tu per tu con noi stessi.
Capricorno
Il Sole e la Luna in perfetta sintonia ci regalano un sabato stimolante, ricco di propositi costruttivi. Empatia profonda con l’amato bene. Incontri con gli amici e sorprese amorose piacevoli, per finire in bellezza la serata. Affari redditizi.
Acquario
Potremmo ritagliarci dei momenti tutti per noi ed evitare di farci assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a investimenti forse ancora non del tutto chiari e convenienti.
Pesci
In trigono alla Luna in Pesci, il Sole ci agevola su molti fronti. Approfittiamone per restituire a un’intesa amorosa lo smalto che sembrava aver perso. Affrontiamo con fermezza persone o circostanze che ostacolano un progetto coltivato con molta determinazione.