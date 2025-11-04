La ricerca dell’AIRC a “Elisir” oggi su Rai 3

La rizoartrosi, ovvero l’usura delle cartilagini che colpisce l’articolazione alla base del pollice trapezio-metacarpica, causando dolore, rigidità e difficoltà nei movimenti di presa. Se ne parla a “Elisir” su Rai 3

La rizoartrosi, ovvero l’usura delle cartilagini che colpisce l’articolazione alla base del pollice trapezio-metacarpica, causando dolore, rigidità e difficoltà nei movimenti di presa. Se ne parla a “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 4 novembre alle 10.55 su Rai 3. Come vada trattato questo problema lo chiarirà in studio Alberto Lazzerini, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia della Mano all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e vicepresidente della Società Italiana Chirurgia della Mano.

Nella rubrica “Mangiarsano”, con Stefania Ruggeri, ricercatrice della nutrizione del CREA, si parlera dei cibi processati, alimenti che subiscono una lavorazione minima per migliorarne conservazione e sicurezza (come il latte pastorizzato, il pane fresco, lo yogurt) a differenza degli alimenti ultra-processati, che invece sono il risultato di trasformazioni industriali complesse.

L’argomento dello spazio conclusivo, sarà dedicato all’ Airc e alla ricerca sul cancro, nell’ambito della settimana di raccolta fondi sulle reti Rai. In particolare, si parlerà di prevenzione, quell’insieme di misure che riducono il rischio di ammalarsi, e dello screening, importante metodo di diagnosi precoce per individuare tumori o lesioni precancerose prima che si manifestino. In studio, Franco Perrone, presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica e direttore del Dipartimento di Ricerca all’Istituto Tumori di Napoli.