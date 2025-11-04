La commedia “Sai tenere un segreto?” stasera su Rai Movie: la trama

Da un bestseller di successo, “Sai tenere un segreto?”, commedia romantica diretta da Elise Duran e tratta dall’omonimo romanzo di Sophie Kinsella, in prima visione su Rai Movie

Da un bestseller di successo, “Sai tenere un segreto?”, commedia romantica diretta da Elise Duran e tratta dall’omonimo romanzo di Sophie Kinsella, in prima visione martedì 4 novembre alle 21.10 su Rai Movie.

La protagonista è Emma Corrigan, interpretata da Alexandra Daddario, che durante il volo di ritorno da una riunione di lavoro, spaventata da una turbolenza, confida tutti i suoi segreti all’uomo seduto accanto a lei. Tornata a New York, Emma scopre che il suo vicino era Jack Harper (Tyler Hoechlin), il boss dell’azienda per cui lavora. La storia d’amore sarà complicata da segreti e malintesi. Nel cast anche Sunita Mani, David Ebert, Kate Easto.