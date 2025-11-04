“La caccia” di Marco Bocci stasera su Rai 5: la trama

L’esordio di Marco Bocci dietro la macchina da presa: è il film “La caccia”, in onda martedì 4 novembre alle 21.20 su Rai 5, ecco la trama

L’esordio di Marco Bocci dietro la macchina da presa: è il film “La caccia”, in onda martedì 4 novembre alle 21.20 su Rai 5. Dopo anni di lontananza, quattro fratelli si ritrovano per la morte del padre. L’unica eredità è la casa di famiglia, ma dividerla non basta a colmare i contrasti. Sarà una proposta inaspettata a rimettere in gioco rapporti e rancori sopiti. Nel cast Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon, Pietro Sermonti, Peppino Mazzotta.