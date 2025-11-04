Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del mondo del 2025 per People. La copertina di quest’anno è dedicata all’attore di Bridgerton e Wicked

Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del mondo del 2025. A dirlo è People che ogni anno dedica la copertina a un personaggio selezionato dalla redazione. La star di Bridgerton e Wicked – il 19 novembre uscirà la seconda parte, Wicked: For good – si aggiudica il titolo e commenta con piacere la nomina: “Cioè, è un grande onore. Ovviamente, sono incredibilmente lusingato. Ed è completamente assurdo. È sempre stato un segreto, quindi sono molto emozionato che alcuni amici e familiari lo scoprano”.

Guardandosi indietro, l’attore, 37 anni, dice: “Ero davvero entusiasta, probabilmente anche un po’ irritante. Difficile da calmare. Da piccolo non mi sono mai considerato sexy“. Tutt’altro: “In vari momenti della mia vita mi sono detto: ‘Ce la faccio’, cosa che a volte si è scontrata con una profonda ondata di paura e insicurezza. Quando ero molto giovane, ero molto sicuro di me stesso e forse questa cosa l’ho persa crescendo. Stiamo tutti cercando di tornare alle origini, non è vero? Ma circa un’ora fa stavo nuotando in mare con un bel gruppo, e mi sentivo bene nella mia pelle“.

Al sé stesso 15enne oggi direbbe: “Amico, ti aspetta un viaggio fantastico. Non crederai mai a dove andrai a finire. Andrà tutto bene. Sarà un percorso accidentato, ma incontrerai persone fantastiche. E fidati del tuo istinto, perché ti coprirà le spalle”. Oggi “mi sento incredibilmente fortunato. La vita è un viaggio per tutti, non importa chi sei o da dove vieni. L’importante è assicurarsi che, quando sei in viaggio, guardi a destra e a sinistra e che tutti stiano bene. E dare loro un high five lungo il percorso, se ne hanno bisogno”.

Come ricorda People, “nel 2024 Bailey ha fondato la sua organizzazione benefica, che si occupa di finanziare e sostenere le organizzazioni LGBTQ+ che contribuiscono a cancellare la vergogna nella comunità di cui è orgoglioso di far parte“. “Ci sono così tante persone che vorrebbero fare cose brillanti ma sentono di non poterlo fare- afferma Bailey – e so che il settore LGBT è sotto una minaccia immensa in questo momento. È stato fantastico incontrare persone con l’esperienza e vedere un potenziale che io avrei potuto solo sognare”.

In futuro, tra i sogni, c’è quello di diventare genitore: “Sì. Se i pianeti si allineano, di sicuro. Ho la sensazione che nel mondo in cui viviamo ora, tutti avranno bisogno di un po’ di guida. Anche se sarei pessimo a farli superare l’università. E non sarebbero in grado di parlare un’altra lingua. Ma forse ci riusciranno, ed è così che imparerò”.

