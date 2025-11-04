Il film “The Counselor – Il procuratore” di Ridley Scott su Rau 4: la trama

Un classico del genere crime firmato dal regista Ridley Scott. È il film “The Counselor – Il procuratore”, proposto martedì 4 novembre alle 21.20 su Rai 4: la trama

Un classico del genere crime firmato dal regista Ridley Scott. È il film “The Counselor – Il procuratore”, proposto martedì 4 novembre alle 21.20 su Rai 4. Uno stimato avvocato in cerca di guadagni facili, e in procinto di sposarsi, decide di entrare nel business della droga convinto di uscirne pulito. Il suo primo compito è trasportare 20 milioni in cocaina dal Messico agli Stati Uniti. Tratto da una sceneggiatura originale dello scrittore Cormac McCarthy, il film è interpretato da Michael Fassbender, Javier Bardem, Penelope Cruz, Cameron Diaz e Brad Pitt.