Il femminicidio di Giovanna Frino a “Amore Criminale” stasera su Rai 3

Il femminicidio di Giovanna Frino, la donna uccisa nel 2022 a Apricena, a “Amore Criminale” stasera su Rai 3

La nuova stagione di “Amore Criminale”, il programma condotto da Veronica Pivetti dedicato al tema della violenza maschile contro le donne, torna martedì 4 novembre, in prima serata alle 21.20, su Rai 3. La prima puntata è dedicata a Giovanna Frino, uccisa a 44 anni il 16 dicembre 2022 ad Apricena in provincia di Foggia, con tre colpi di pistola dal marito.

L’omicidio è avvenuto a casa, davanti a una delle tre figlie, allora diciassettenne. L’uomo, ossessivamente geloso e possessivo, per anni l’aveva sottoposta a insulti, pedinamenti e violenze psicologiche, spesso anche davanti alle figlie. Condannato all’ergastolo in primo grado, è ora in attesa del processo d’appello e sostiene di non ricordare come sia morta la moglie. La vicenda sarà raccontata attraverso le interviste alla famiglia della vittima e con una ricostruzione di fiction.

“Amore Criminale – storie di femminicidio” è un programma nato nel 2007 con lo scopo di sensibilizzare i telespettatori sul tema della violenza di genere. Realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, ha ottenuto il patrocinio della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.