I Rogue Charlie tornano con “Birra”

“Birra” è il nuovo singolo dei Rogue Charlie, una canzone alternative rock che racconta la vita nei suoi momenti più fragili e autentici.

È la storia di chi si sente perso dopo essere stato lasciato, e cerca rifugio nei piccoli riti quotidiani: un tavolo al bar, gli amici di sempre, i baristi che conoscono già l’ordine.

Birra dopo birra, il bicchiere si svuota ma il vuoto dentro sembra riempirsi per un istante. In quel tempo sospeso tra un sorso e l’altro riaffiorano i ricordi, le scelte mancate, gli errori e i “se” che accompagnano ogni addio.

“Birra” è una riflessione disincantata ma sincera: non si può cambiare il passato, si può solo accettarlo, riconoscendo che, in fondo, ogni errore è stato il meglio che potevamo fare con gli strumenti che avevamo.

E se tutto questo non basta, a volte non resta che brindare alla vita, anche solo per una sera.

I Rogue Charlie sono cinque semplici ragazzi nati e cresciuti nella desolata e industrializzata valle dell’Agno. “Si lavora, si studia, si beve ed a volte si scrive anche musica.”