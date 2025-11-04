Giorgia torna con il nuovo disco “G”: tra le tracce il duetto con Blanco

Giorgia e il nuovo disco “G”. Tra le tracce il duetto con Blanco: “Avevo pensato di cantare con lui a Sanremo”. L’artista ha presentato il suo nuovo progetto di inediti
A quasi tre anni di distanza dal suo ultimo progetto, Giorgia pubblica “G”. La cantante regala ai suoi fan un nuovo disco di inediti che sarà disponibile dal 7 novembre. L’album è stato anticipato dal singolo “Golpe”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme (Calcutta, ndr), Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.
IL DUETTO CON BLANCO IN “LA CURA PER ME”
Tra le tracce c’è anche un duetto con Blanco in “La cura per me”, il brano che il giovane artista ha scritto per lei in vista della sua partecipazione alla scorsa edizione di Sanremo. “Mi ha detto fin dal primo momento che La Cura per Me era scritta per me”, ha raccontato Giorgia alla presentazione del disco. “A me è arrivata cantata con la sua voce strappata, bellissima, emozionante che ritroviamo anche nella versione insieme”, ha proseguito.
Da qui l’idea di portala in coppia nella serata dei duetti del festival: “Ho provato a chiedergli se voleva duettare con me a Sanremo, ma era in fase di costruzione del progetto nuovo e non aveva nei suoi programmi di salire sul palco di Sanremo. Ho capito immediatamente, anche a me è successo di dire no a una partecipazione. Devi essere sempre preparato anche psicologicamente per andare a Sanremo. Poi è andata comunque bene, ho cantato con Annalisa ed è stata una bella cosa”.
LA TRACKLIST
Questa la tracklist di “G”.
- LA CURA PER ME
- GOLPE
- TRA LE LUNE E LE DUNE
- CARILLON
- CORPI CELESTI
- PARADOSSALE
- RIFARE TUTTO
- SABBIE MOBILI
- L’UNICA
- ODIO CORRISPOSTO
- NIENTE DI MALE
- LA CURA PER ME ft. BLANCO
IL TOUR NEI PALAZZETTI E GLI STADI? GIORGIA RISPONDE DI NO
Dopo il grande successo per il “Come saprei live 2025”, il tour completamente sold out con cui Giorgia ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate, l’artista si prepara a calcare i palchi dei palasport italiani.
E gli stadi in futuro? No. Giorgia ha risposto chiaramente: “Chi lavora con me da tanto mi chiede: ‘Ma perché non hai questa ambizione?’. Quanti ne farei? Uno, due. Il bello della tournée qual è? Inizi in un modo, fai le date, ti lamenti, viaggi la notte, mangi male, ti senti morire. Poi, però, c’è questo incontro meraviglioso in una città, in un’altra. Il bello del tour è quello. Lo stadio è sicuramente un altro tipo di emozione, quando sono stata ospite da Elisa è stato pazzesco. Però non è una cosa che desidero proprio, non mi realizza. Io vorrei tornare nei club, per dire…”.
Ecco le prossime date in cui incontrare Giorgia.
- 25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZEROSOLD OUT
- 06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT
- 08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT
- 10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi ArenaSOLD OUT
- 12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT
- 13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT
- 16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT
- 19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT
- 20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT
- 22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport
- 13 MARZO 2026 | TORINO – Inalpi Arena
- 16 MARZO 2026 | ROMA – Palazzo dello Sport
- 18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio
- 21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena
- 23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum
- 24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum
- 28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum
- 30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena
