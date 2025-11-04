Giorgia torna con il nuovo disco “G”: tra le tracce il duetto con Blanco

Giorgia e il nuovo disco “G”. Tra le tracce il duetto con Blanco: “Avevo pensato di cantare con lui a Sanremo”. L’artista ha presentato il suo nuovo progetto di inediti

A quasi tre anni di distanza dal suo ultimo progetto, Giorgia pubblica “G”. La cantante regala ai suoi fan un nuovo disco di inediti che sarà disponibile dal 7 novembre. L’album è stato anticipato dal singolo “Golpe”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme (Calcutta, ndr), Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.

IL DUETTO CON BLANCO IN “LA CURA PER ME”

Tra le tracce c’è anche un duetto con Blanco in “La cura per me”, il brano che il giovane artista ha scritto per lei in vista della sua partecipazione alla scorsa edizione di Sanremo. “Mi ha detto fin dal primo momento che La Cura per Me era scritta per me”, ha raccontato Giorgia alla presentazione del disco. “A me è arrivata cantata con la sua voce strappata, bellissima, emozionante che ritroviamo anche nella versione insieme”, ha proseguito.

Da qui l’idea di portala in coppia nella serata dei duetti del festival: “Ho provato a chiedergli se voleva duettare con me a Sanremo, ma era in fase di costruzione del progetto nuovo e non aveva nei suoi programmi di salire sul palco di Sanremo. Ho capito immediatamente, anche a me è successo di dire no a una partecipazione. Devi essere sempre preparato anche psicologicamente per andare a Sanremo. Poi è andata comunque bene, ho cantato con Annalisa ed è stata una bella cosa”.

LA TRACKLIST

Questa la tracklist di “G”.

LA CURA PER ME GOLPE TRA LE LUNE E LE DUNE CARILLON CORPI CELESTI PARADOSSALE RIFARE TUTTO SABBIE MOBILI L’UNICA ODIO CORRISPOSTO NIENTE DI MALE LA CURA PER ME ft. BLANCO

IL TOUR NEI PALAZZETTI E GLI STADI? GIORGIA RISPONDE DI NO

Dopo il grande successo per il “Come saprei live 2025”, il tour completamente sold out con cui Giorgia ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate, l’artista si prepara a calcare i palchi dei palasport italiani.

E gli stadi in futuro? No. Giorgia ha risposto chiaramente: “Chi lavora con me da tanto mi chiede: ‘Ma perché non hai questa ambizione?’. Quanti ne farei? Uno, due. Il bello della tournée qual è? Inizi in un modo, fai le date, ti lamenti, viaggi la notte, mangi male, ti senti morire. Poi, però, c’è questo incontro meraviglioso in una città, in un’altra. Il bello del tour è quello. Lo stadio è sicuramente un altro tipo di emozione, quando sono stata ospite da Elisa è stato pazzesco. Però non è una cosa che desidero proprio, non mi realizza. Io vorrei tornare nei club, per dire…”.

Ecco le prossime date in cui incontrare Giorgia.

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT

06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT

08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena SOLD OUT

12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT

16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT

19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT

20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT

22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport

13 MARZO 2026 | TORINO – Inalpi Arena

16 MARZO 2026 | ROMA – Palazzo dello Sport

18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio

21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena

23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum

28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum

30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)