Fondazione Lab00 ETS annuncia quattro nuovi ingressi nel Consiglio di Amministrazione

Fondazione Lab00 ETS, laboratorio di idee innovative nell’ambito della sostenibilità sociale e ambientale, comunica la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione

Fondazione Lab00 ETS (Lab00), laboratorio di idee innovative nell’ambito della sostenibilità sociale e ambientale, comunica la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2028 con quattro nuovi ingressi: Laura Alessandrini, Bernadette Bevacqua, Michela Conti e Linda Maria Taylor. Il Comitato dei Garanti della Fondazione ha deliberato in data 10 settembre la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio che si insedierà il 28 novembre 2025, con l’obiettivo di guidare Lab00 verso nuove sfide di responsabilità sociale, innovazione e inclusione.

Il Consiglio si arricchisce di quattro nuove componenti, un risultato che porta al 50% la presenza femminile all’interno dell’organo di governo della Fondazione. Confermati nel Consiglio di Amministrazione anche Francesco Lasaponara, Davide Devenuto, Felice Fulvio Di Luca e Marco Raspati.

Le nuove consigliere sono:

Laura Alessandrini, Institutional Sales presso Generali Investments, con oltre 15 anni di esperienza nel business development, product management e nella gestione delle relazioni con clienti e investitori istituzionali. Il suo percorso le ha permesso di sviluppare competenze strategiche per sostenere progetti di crescita e innovazione e porta una visione orientata alla sostenibilità e all’impatto sociale, credendo nel ruolo della finanza responsabile per favorire uno sviluppo inclusivo.

Bernadette Bevacqua, Amministratrice Delegata di Naturalia Tantum Group, con oltre venti anni di esperienza in ruoli di vertice in aziende leader nel settore Beauty Care e del largo consumo. Porta con sé una forte visione strategica e una spiccata sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali, elementi che contribuiranno a rafforzare la leadership di Lab00 nel suo ambito.

Michela Conti, imprenditrice sociale, co-fondatrice di Carvoilà e UGO, PMI italiane che innovano rispettivamente la filiera automotive e dei servizi di cura alla persona. Sensibile ai temi di impatto sociale, Michela è impegnata in attività di divulgazione su empowerment femminile e prevenzione. Nel suo percorso tre missioni umanitarie in Africa e la co-fondazione di una o profit in ambito formativo. Michela porta in Lab00 un mindset improntato all’innovazione digitale ma sempre ancorato all’umanità e guidato dai valori di equità e inclusione.

Linda Taylor, avvocata specializzata in diritto inglese dei mercati dei capitali, ricopre un ruolo di leadership presso lo studio internazionale Linklaters, dove coordina la practice Debt Capital Markets e co-dirige il gruppo ESG. Con una solida esperienza in operazioni finanziarie complesse, affianca alla visione strategica un impegno concreto per la responsabilità sociale, che si esprime attraverso il volontariato e lo sviluppo di iniziative a sostegno delle comunità più vulnerabili, con particolare attenzione all’inclusione e al supporto delle persone in situazioni di fragilità.

Francesco Lasaponara, presidente e co-fondatore di Fondazione Lab00 ETS, commenta: “Con l’ingresso di queste nuove professioniste nel Consiglio di Amministrazione, Fondazione Lab00 ETS si rafforza con competenze di altissimo livello che ci consentiranno di progettare e realizzare iniziative sempre più innovative, inclusive ed efficaci. La ricchezza di esperienze e approcci che le nuove consigliere portano con sé rappresenta un’opportunità straordinaria per ampliare gli orizzonti della Fondazione, rispondendo ai bisogni di chi vive situazioni di fragilità e raggiungendo comunità che ancora oggi necessitano di supporto immediato, concreto e responsabile. Siamo convinti che questo nuovo percorso ci permetterà di dare ancora più valore alle nostre attività e alle reti di solidarietà che costruiscono ogni giorno l’identità di Lab00.”