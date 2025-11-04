Da “Ok il prezzo e giusto” alla caduta in studio: Iva Zanicchi protagonista a Belve

Dopo aver augurato il flop al ritorno in televisione di “Ok il prezzo e giusto”, durante le riprese di Belve, Iva Zanicchi è inciampata sui gradini ed è caduta a terra

“Le fa piacere che Ok il prezzo è giusto tornerà in Rai nel 2026?”, chiede Francesca Fagnani all’ospite di turno, Iva Zanicchi. Per tutta risposta: “Come può esistere OK senza Zanicchi?” dice la cantante, che poi lancia il suo anatema: “Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo”. “Saranno contenti i dirigenti” chiosa con un sorriso Fagnani.

L’Aquila di Ligonchio è tra i protagonisti della seconda puntata di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani in onda ieri sera alle 21,20 su Rai2. Nel corso della sua intervista, non le manda a dire a nessuno, come da suo solito. Dalla rivalità con Mina, agli inciampi con il fisco, fino alla rivelazione di come è andata veramente nel famoso sketch in cui era ipnotizzata da un mago e che si concludeva con la sua “impellenza di fare la pipì” dietro a un divano. “Era tutto finto?” chiede Fagnani. “Una grande attrice, ho convinto tutti” la sua confessione.

LA CADUTA DI IVA

E se predice il flop al ritorno in televisione di “Ok il prezzo e giusto”, alla fine la vera caduta a farla è proprio lei: durante le riprese di Belve infatti è Iva Zanicchi ad essere inciampata sui gradini e a cadere per terra, come testimoniano diverse foto che hanno fatto il giro del web (ma non diffuse, per correttezza, dal canale ufficiale della trasmissione). Niente di grave, per fortuna il tonfo non ha avuto brutte conseguenze per la diretta interessata, né per la sua autostima. Infatti alla domanda finale di Fagnani: “Chi è meglio di lei?”, quasi rassegnata la cantante, con un passato da deputata e presentatrice ammette. “Alla fine la migliore di tutti sono io”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)