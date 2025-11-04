Al Teatro de’ Servi debutta “Abili in amore”

Debutta in prima assoluta “ABILI IN AMORE – Undatable”, spettacolo scritto da Vita Rosati e Gabriele Granito sul delicato tema della sessualità e disabilità, dal 6 al 9 novembre al Teatro de’ Servi- Roma

Debutta in prima a assoluta, dal 6 al 9 novembre al Teatro de’ Servi, “Abili in amore”, commedia teatrale scritta da Vita Rosati e Gabriele Granito che affronta con coraggio, ironia e una punta di cinismo uno dei grandi tabù della nostra società: la sessualità delle persone con disabilità.

Attraverso una narrazione vivace e profonda, lo spettacolo diretto da Luca Ferrini e Vanessa Gasbarri, racconta la storia di Dora, una donna di quarant’anni affetta da una malattia degenerativa che affronta le sue progressive limitazioni fisiche con intelligenza e sarcasmo. La sua è una vita piena di contraddizioni: brillante, laureata in Scienze Politiche, impegnata in università nell’organizzazione di seminari sui diritti delle donne, Dora è socialmente inserita e circondata da amici, ma dentro di sé nasconde un profondo senso di solitudine e un desiderio mai espresso.

Accompagnata da Sophia, la sua badante bulgara, presenza materna e ironica, Dora vive un rapporto complesso con la sorella Marilena, segnato da gelosia e rancore.

Una sera, spinta dalla curiosità e da un bisogno inespresso di contatto, Dora comincia a frequentare una chat erotica. È lì che incontra Lupo78, con cui nasce un’intensa relazione virtuale. Ma quando lui le propone di vedersi, Dora si rifugia dietro mille scuse, incapace di rivelargli la propria condizione.

Decisa a superare le proprie paure, Dora si rivolge a Jonathan, suo caro amico di fiducia, per affrontare finalmente la sua prima esperienza fisica. Da un legame inizialmente semplice e amichevole, nasce un rapporto profondo, intimo e sorprendentemente tenero. Jonathan, con la sua empatia e delicatezza, riuscirà a scalfire il muro di cinismo di Dora, aiutandola a riscoprire la sua femminilità e a guardarsi con occhi nuovi. Alla fine del loro percorso, sarà proprio lui, con tenerezza e una sottile malinconia, a guidarla verso l’appuntamento con Lupo78, confermando quanto il loro legame sia profondo e speciale.

Tra sarcasmo, desiderio, rabbia e dolcezza, “Abili in amore” racconta la fragilità e il coraggio di una donna che si riappropria del diritto di desiderare, di essere amata e di amare.

Una commedia ironica e delicata, che invita lo spettatore a guardare la disabilità in una prospettiva diversa, non come limite, ma come parte viva e autentica dell’esperienza umana.