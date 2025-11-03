Woody Allen e le questioni di famiglia con “Hannah e le sue sorelle” su Rai 5: la trama

Il film “Hannah e le sue sorelle”, di e con Woody Allen, in onda lunedì 3 novembre alle 23.00 su Rai 5. Nel cast anche Barbara Hershey, Michael Caine, Mia Farrow: la trama

Manhattan, anni ’80. Intorno alla famiglia di Hannah, attrice realizzata professionalmente e personalmente, orbitano amori, desideri, piccole infelicità e situazioni comiche. Il marito di lei ha una cotta per Lee, la sorella più giovane della moglie, sposata a un pittore anziano e burbero, mentre il suo ex marito Mickey deve vedersela con nevrosi e ipocondria. È il film “Hannah e le sue sorelle”, di e con Woody Allen, in onda lunedì 3 novembre alle 23.00 su Rai 5. Nel cast anche Barbara Hershey, Michael Caine, Mia Farrow, Dianne Wiest, Carrie Fisher. Tre Oscar, due Golden Globe, due Bafta e un David di Donatello.