Vendetta e frontiera senza legge con “Gli ultimi fuorilegge” su Rai Movie: la trama del film

Polvere, sangue e redenzione sono gli ingredienti del film di Ivan Kavanagh “Gli ultimi fuorilegge” in onda lunedì 3 novembre alle 21.10 su Rai Movie: la trama

Polvere, sangue e redenzione sono gli ingredienti del film di Ivan Kavanagh “Gli ultimi fuorilegge” in onda lunedì 3 novembre alle 21.10, in prima visione su Rai Movie. Una tranquilla cittadina viene sconvolta dall’arrivo di un pistolero e della sua spietata banda di fuorilegge.

Al centro della storia c’è un uomo mite e ambizioso che gestisce un’impresa di pompe funebri che trova profitto nel caos generato dai banditi. Ma quando il prezzo della violenza incombe, minacciando la serenità della sua famiglia, il seppellitore dovrà fare una scelta estrema.

Con un’atmosfera tesa e visivamente potente, il film di Kavanagh, rilegge il western in chiave contemporanea, in una atmosfera cupa di pioggia e fango, una città intrappolata tra rigide regole religiose e il ritorno brutale del peccato. John Cusack interpreta un fuorilegge enigmatico e spietato, mentre Emile Hirsch dà corpo a un eroe tormentato, in bilico tra la colpa e il desiderio di riscatto. Nel cast anche Déborah François e Danny Webb.