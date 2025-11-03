Stranger Things, Millie Bobby Brown ha denunciato il collega David Harbour per “molestie e bullismo”. Secondo quanto rivela il Daily Mail, “ci sono state pagine e pagine di accuse”

Possibile terremoto in casa Stranger Things, la serie di Netflix che tra poche settimane debutterà con la quinta e ultima stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Milly Bobby Brown avrebbe denunciato il collega David Harbour per “molestie e bullismo” e sul set. I due attori, assenti al Lucca Comics and Games al contrario degli altri protagonisti della serie, interpretano Undici e lo sceriffo Jim Hopper che la adotta e diventa per lei un padre.

“Millie Bobby Brown ha sporto denuncia per molestie e bullismo prima dell’inizio delle riprese dell’ultima stagione. Ci sono state pagine e pagine di accuse. L’indagine è andata avanti per mesi”, scrive il Daily Mail specificando che non si tratta di molestie di natura sessuale. La 21enne star della serie sarebbe stata accompagnata da un rappresentante legale durante tutte le riprese. Netflix non ha commentato quanto emerso, né tantomeno i diretti interessati. Una fonte ha spiegato: “Netflix non commenterà mai un’indagine interna, ma il fatto che non l’abbiano negata la dice lunga. Stranger Things ha contribuito a rendere Netflix famosa. Milioni di fan in tutto il mondo attendevano con ansia il finale. Nessuno vuole che qualcosa distolga l’attenzione da questo“.

HARBOUR E LA SEPARAZIONE DA LILY ALLEN

Le accuse a Harbour arrivano a seguito di un periodo critico per Harbour culminato con la separazione dalla moglie Lily Allen. Il matrimonio, celebrato a settembre 2020, è finito a inizio 2025 a causa dei presunti tradimenti dell’attore. La cantante ha reso pubblico quanto vissuto nel suo ultimo disco, “West End Girl”, uscito lo scorso 24 ottobre. La fine del matrimonio, allusioni all’infedeltà, descrizioni di dipendenza dal sesso e racconti su sacchetti pieni di giocattoli sessuali riempiono la tracklist anche se Allen ha descritto il progetto come un mix di realtà e finzione. L’artista ha sostenuto l’ex marito “per tutto il tempo. È stato un periodo brutale”, ha rivelato la fonte.

Dal canto suo, Millie Bobbie Brown si è trasferita in Georgia con il marito Jake Bongiovi e, nei mesi scorsi, hanno adottato una bambina.

LA QUINTA STAGIONE DI STRANGER THINGS SU NETFLIX

Ora l’attesa è tutta per la quinta e ultima stagione di Stranger Things che arriverà su Netflix in tre parti: il 27 novembre con il Volume 1 (episodi 1-4), il 26 dicembre con il Volume 2 (episodi 5-7) e l’1 gennaio 2026 con il gran finale.

