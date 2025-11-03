Stasera una nuova puntata del Grande Fratello: le anticipazioni

Stasera una nuova puntata del Grande Fratello: cosa succederà oggi. Tra nuovi confronti e televoto, nella Casa arriverà anche un super ospite
Stasera nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello. Accanto alla padrona di casa Simona Ventura, saranno presenti come sempre anche Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.
LE ANTICIPAZIONI
Questa sera nella Casa tornerà Valentina: la compagna di Domenico rientra dopo gli accesissimi scontri della notte di Halloween per confrontarsi con gli inquilini che hanno accusato la coppia di aver inscenato la loro crisi. Per Domenico e Valentina, però, è anche arrivato il momento di fare una scelta sul futuro della loro relazione. A sorpresa, poi, la mamma di Rasha ha qualcosa da dire a Omer sul rapporto sempre più speciale che sta nascendo tra lui e sua figlia.
I concorrenti del Gf, inoltre, saranno sorpresi dal super ospite Claudio Amendola che regalerà agli inquilini e, soprattutto, a Donatella un incontro difficile da dimenticare. Al televoto Mattia, Francesco, Jonas e Francesca/Simone: chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)