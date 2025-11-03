Sinner è tornato numero 1 al mondo, ma è un primato a tempo

Sinner numero uno per la 66esima settimana, in attesa del 9 novembre, alla vigilia delle Nitto Atp Finals, quando tutto cambierà

Jannik Sinner è entrato ufficialmente oggi nella sua 66esima settimana da numero 1 del ranking Atp, dopo il successo ottenuto contro Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista azzurro si riprende, dopo quasi due mesi, la prima posizione, superando Carlos Alcaraz di appena 250 punti.

Lo spagnolo però tornerà numero 1 alla vigilia delle Nitto Atp Finals, quando verrà pubblicata la prossima classifica in cui i giocatori non potranno più conteggiare i punti vinti a Torino l’anno scorso. Domenica 9 novembre, a poche ore dall’inizio delle Finals e dopo la conclusione degli ultimi 250 del 2025 ad Atene e Metz, verranno infatti pubblicate le nuove classifiche senza più i punti vinti dai giocatori presenti alle Nitto Atp Finals 2024.

IL FATTORE “ALCARAZ”

Dunque, avendo vinto il titolo al Masters 1000 di Parigi, Sinner affronterà le Finals con 10mila punti, mentre Alcaraz ne avrà 11.050. L’azzurro potrebbe però chiudere la stagione da numero uno se riuscisse a ottenere il titolo a Torino da imbattuto, a patto che Alcaraz non vinca più di due partite nel girone e non arrivi in finale. Altro scenario potrebbero comprendere il successo finale di Sinner, con due partite vinte nel girone, a patto che Alcaraz venga eliminato nel girone con al massimo un successo nel gruppo. Impensabile, infine, l’ipotesi di un trionfo di Sinner con tre sconfitte nel girone per Alcaraz.

