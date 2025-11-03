“Prey” chiude il ciclo “Comics & Games” su Rai 4: la trama del film

Stasera su Rai 4 “Prey” (2022) di Dan Trachtenberg, un intrigante prequel di Predator ambientato nel 1719 sulla terra di confine tra Stati Uniti e Canada: la trama

Lunedì 3 novembre si conclude il ciclo “Comics & Games” con una serata dedicata al cacciatore extraterrestre protagonista della saga “Predator”. In prima serata il capitolo più recente della saga, “Prey” (2022) di Dan Trachtenberg, un intrigante prequel ambientato nel 1719 sulla terra di confine tra Stati Uniti e Canada. Naru è una giovane della tribù dei Comanche che aspira a diventare una cacciatrice, nonostante la sua determinazione non coincida con le sue reali abilità.

Però Naru avrà modo di mostrare tutte le sue capacità quando un misterioso essere venuto dal cielo comincerà a interferire con le attività di caccia dei Nativi. Ricco d’azione e di momenti adrenalinici, “Prey” si differenzia nettamente dai precedenti film della saga inserendosi nel solco del survival-movie e portando in scena un Predator dall’aspetto selvaggio e dall’armamentario più rudimentale, ma non per questo meno letale. Nel ruolo della giovane protagonista troviamo la talentuosa Amber Midthunder, già vista al fianco di Liam Neeson nel film “L’uomo dei ghiacci – The Ice Road”.

A seguire, rimaniamo nella saga con “Predator 2” (1990) di Stephen Hopkins.