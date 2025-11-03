“Napoleone in Italia: Re e Imperatore” su Rai Storia per “Cronache dalla storia”

Napoleone sul trono d’Italia. Su Rai Storia Cristoforo Gorno racconta la Milano capitale di un regno nato sulla scia della Rivoluzione francese
Napoleone sul trono d’Italia. Cristoforo Gorno racconta la Milano capitale di un regno nato sulla scia della Rivoluzione francese. È il secondo e ultimo appuntamento di “Napoleone in Italia” in onda per “Cronache dalla storia” lunedì 3 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.
L’avventura di Napoleone in Italia dura 18 anni e la sua eredità è doppia. Da una parte c’è il condottiero che scardina stati, confini, saccheggia opere d’arte, distribuisce regni e troni tra i suoi parenti. Dall’altra c’è il riformatore, il legislatore che promuove le idee della Rivoluzione francese e che lascia un segno indelebile nella storia.