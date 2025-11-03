“Napoleone in Italia: Re e Imperatore” su Rai Storia per “Cronache dalla storia”

Napoleone sul trono d’Italia. Cristoforo Gorno racconta la Milano capitale di un regno nato sulla scia della Rivoluzione francese. È il secondo e ultimo appuntamento di “Napoleone in Italia” in onda per “Cronache dalla storia” lunedì 3 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

L’avventura di Napoleone in Italia dura 18 anni e la sua eredità è doppia. Da una parte c’è il condottiero che scardina stati, confini, saccheggia opere d’arte, distribuisce regni e troni tra i suoi parenti. Dall’altra c’è il riformatore, il legislatore che promuove le idee della Rivoluzione francese e che lascia un segno indelebile nella storia.