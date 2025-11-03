“Mantra” è la nuova canzone dei Lande

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “MANTRA”, il nuovo singolo dei LANDE pubblicato da altodischi, nuova sub-label di Blackcandy Produzioni

Il brano “Mantra” parla del bisogno e del peso delle convenzioni e delle piccole ritualità quotidiane: da un lato rappresentano una struttura che dà sollievo, dall’altro non possono offrire una protezione assoluta di fronte al senso di perdita che accompagna l’esistenza. È una riflessione sul contrasto tra il mutamento costante e l’immutabilità dello stato delle cose, tra la possibilità di incidere sul proprio percorso e l’impossibilità di influenzare davvero il mondo in profondità. Questo intreccio concettuale prende forma in una veste sonora fatta di campionamenti claudicanti, ritmiche frenetiche e sitar intergalattici.

Spiega la band a proposito del nuovo singolo: “Siamo stati a pasticciare con suoni, melodie e accordi per un bel po’ di tempo alla ricerca del mood e del sound che ci convincesse per questo nostro progetto musicale. “Mantra” è stata forse la prima canzone che ci ha fatto pensare “ecco, siamo approdati a qualcosa”. E poi ovviamente siamo ripartiti a pasticciare…

Questa canzone pensiamo possa evocare proprio la sensazione che qualcosa possa essere trovato e che possa risultare parzialmente pacificante, senza per questo essere sentito come risolutivo e inibire tormenti, bisogni e necessità di scoperta”.

