“Lo Spaesato” stasera su Rai 2 è a Gualdo Tadino

“Lo Spaesato”, il “people comedy show” di Teo Mammucari che racconta l’Italia attraverso la comicità, nella puntata in onda lunedì 3 novembre alle 21.20 su Rai 2 sarà a Gualdo Tadino, antico paese in provincia di Perugia.

Arte, paesaggi, ottimo cibo e vivaci abitanti, di cui Teo Mammucari scopre ogni divertente segreto, a partire da quelli del mestiere di Alberto il tartufaio. Ma i tartufi sono solo l’antipasto, perché dai gualdesi che Teo incontra – dal guardiano del camposanto ai balestrieri dei celebri Giochi delle Quattro Porte – filtra una notizia inquietante: in zona si aggira una pericolosa pantera nera.

Mammucari allora selezionerà gli uomini migliori per formare una squadra da “missione impossibile” e risolvere il problema. Si potrà anche conoscere così Giuseppe, ardimentoso “stripper” di mezza età. Ma anche nonna Vittoria, vera tifosa di calcio “ultrà”, a cui Teo regalerà – a sorpresa per tutti – la presenza di un grande campione.