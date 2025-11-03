“La ragazza del punk innamorato” con Nicole Kidman su Rai 5: la trama

Stasera in prima serata su Rai 5 in onda il film “La ragazza del punk innamorato” con Nicole Kidman e Elle Fanning: la trama

In un sobborgo londinese degli anni Settanta il giovane e ribelle Enn vive con la madre alcolista e sogna di formare una band con i suoi amici. A rivoluzionare il suo mondo arriva Zan, una ragazza dall’aria angelica che in realtà viene dallo spazio e che scopre che il modo di vivere, la musica e le abitudini del ragazzo e del suo gruppo, le vanno molto più a genio di quel che accade sul suo pianeta.

E’ la trama del film “La ragazza del punk innamorato”, di John Cameron Mitchell, in onda lunedì 3 novembre alle 21.20 su Rai 5. Con Nicole Kidman in un ruolo inaspettato e fuori dagli schemi ed Elle Fanning in un cast che comprende anche Alex Sharp e Ruth Wilson.