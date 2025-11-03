In libreria “Il bistrot dei Duval” di Daniela Foschi

Con la sua scrittura precisa, delicata, raffinata ed emotiva Daniela Foschi torna a coinvolgere i lettori con una storia sensibile ed elegante, di riscoperta e di amicizia

Con la sua scrittura precisa, delicata, raffinata ed emotiva Daniela Foschi torna a coinvolgere i lettori con una storia sensibile ed elegante, di riscoperta e di amicizia, dove l’età è solo un dato anagrafico.

“Un’estate speciale, un viaggio che per un’inedita coppia diventa la chiave di volta per prendere in mano le redini della propria vita” dichiara Elena Passoni docente di lettere. “Una classica storia di formazione raccontata con freschezza nuova da una voce che sa scandagliare cuore e mente di ragazzi e giovani adulti di oggi.”

Trama:

Tizi è un’adolescente con un vistoso ciuffo fucsia, un carattere schivo e una lingua tagliente. Ha bisogno dei soldi per prendere il biglietto della corriera e tornare a casa da scuola. Alfonso è un quarantenne disilluso che sta passando, proprio in quel momento, dall’altra parte della strada. Tizi lo sceglie. Qualcosa le dice che è un tipo a posto. Può farsi aiutare, sarà solo per quella volta, solo per tornare a casa. A questo primo incontro tra i due protagonisti ne seguiranno altri, finché, tra ritrosie e mezze verità, la ragazzina riuscirà a convincere l’uomo ad accompagnarla in un viaggio estivo in Normandia che porterà entrambi ad affrontare il loro passato e a ricostruire un presente che sia degno di essere vissuto. Tra nuove conoscenze e nuove occupazioni, entrambi scopriranno che la vita può riservare delle sorprese anche quando sembra essersi arenata, e che le persone, anche quelle che pensiamo di conoscere bene, non sono sempre quello che sembrano.

Biografia:

L’autrice nasce nel 1974 a Grado, in provincia di Gorizia, trascorre infanzia e adolescenza a Monfalcone e, dopo la maturità scientifica, si iscrive all’università di Trieste dove, nel 1998, si laurea in Fisica Nucleare. Consegue un master in Information Technology al Politecnico di Milano e ha due esperienze di lavoro in campo informatico a Trieste. Dal 2006 vive con la famiglia a Cividale del Friuli e insegna matematica al liceo scientifico. Daniela Foschi è il suo pseudonimo e “Il Cerchio di Ercole” è il suo primo romanzo edito da LifeBooks.