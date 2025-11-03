Imma Battaglia, Mara Carfagna, Francesco Lollobrigida a “Fin che la barca va” su Rai 3

Da stasera su Rai 3 torna “Fin che la barca va” con Piero Chiambretti. Ospiti: Imma Battaglia, Mara Carfagna, Francesco Lollobrigida, Aldo Cazzullo, Giorgio Gori

Nuova settimana in compagnia di Piero Chiambretti e “Fin che la barca va”, venti minuti di navigazione quotidiani, al calar della sera lungo il Tevere, immersi nella bellezza e nella storia di Roma. Il programma, in onda da lunedì 3 novembre alle 20.15 su Rai 3, ospita personaggi del giornalismo, della cultura, della politica, dello sport, del costume e dello spettacolo. Insieme a loro, Chiambretti pone riflessioni e approfondimenti su dove si stia andando e in quali acque si stia navigando.

Apre la settimana di “Fin che la barca va” Imma Battaglia, martedì 4 ospite della serata Mara Carfagna e mercoledì 5 Chiambretti incontra il ministro Francesco Lollobrigida. Giovedì 6 è la volta del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e, venerdì 7, chiude la settimana di navigazione Giorgio Gori.

Patrick Facciolo, in ogni puntata, è pronto ad analizzare le strategie comunicative di personaggi pubblici italiani e internazionali.