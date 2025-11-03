Il producer palermitano NTNTN dà alla luce due Ep

NTNTN, producer palermitano, classe 1981, che intreccia campionamenti della natura e dell ’ ambiente urbano con pulsazioni ritmiche dal carattere ancestrale, dopo Luminescence (2020), torna con due nuovi lavori

NTNTN, producer palermitano, classe 1981, che intreccia campionamenti della natura e dell’ambiente urbano con pulsazioni ritmiche dal carattere ancestrale, dopo Luminescence (2020), torna con due nuovi lavori, Everything Needs to Change e The Crack of Dawn, un viaggio tra techno, ambient e musica sperimentale.

Le nuove produzioni, in uscita per Limone Lunare Records, saranno presentate live – che NTNTN costruisce in modo analogico con drum machine, campionatori e pedali, in un continuo dialogo tra organico e sintetico – il 2 novembre al Teatro Garibaldi di Palermo, nell’ambito del Festival PRIMA ONDA – Approdi, in occasione del release party ufficiale.

ASCOLTA Everything Needs to Change