Il giallo dei fidanzati di Policoro a “Storie di sera” su Rai 3

Il giallo dei fidanzati di Policoro a “Storie di sera” in seconda serata su Rai 3. In studio la mamma del ragazzo chiede la riapertura delle indagini

Il giallo dei fidanzati di Policoro, Luca Orioli e Marirosa Andreotta, ritrovati senza vita 37 anni fa nel bagno della villetta di lei. Fu morte accidentale o omicidio? Un interrogativo al centro di “Storie di Sera”, il programma condotto da Eleonora Daniele e in onda lunedì 3 novembre alle 23.30 su Rai 3.

Per gli inquirenti di allora si trattò di un banale incidente domestico, una versione che non ha mai convinto la famiglia di Luca che invoca verità e giustizia. La mamma Olimpia Fuina Orioli sarà in studio per chiedere ancora una volta la riapertura delle indagini. E poi una testimonianza esclusiva, che definisce quella della morte dei fidanzati di Policoro una “non indagine”.