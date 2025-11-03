Halloween da incubo per un 15enne a Torino: sequestrato, abusato e filmato da baby gang

Sequestrato, abusato e filmato a 15 anni da baby gang a Torino: notte da incubo ad Halloween. Indagati tre under 16 per sequestro di persona e violenza privata

Lo hanno prima adescato, poi chiuso in un bagno per ore, gli hanno rasato sopracciglia e capelli, spento una sigaretta sulla pelle e poi, sotto la minaccia di un cacciavite, lo hanno costretto a immergersi nelle acque gelate del fiume. Erano suoi ‘amici’. La notte di Halloween è stato un vero e proprio incubo per un 15enne con disagio cognitivo di Moncalieri, nel Torinese, preso di mira da una gang di baby-bulli, suoi coetanei. Non solo, nuovi terribili dettagli stanno emergendo di quanto accaduto quella notte in cui un ragazzino invece di andare dal nonno, con cui doveva passare la serata, è stato convinto da tre coetanei a partecipare a una ‘festa’.

IL PRESUNTO VIDEO CON GLI ABUSI

È stata la madre del ragazzino-vittima a denunciare l’accaduto ai carabinieri, quindi a lanciare l’allarme dai social, aggiungendo in queste ore un altro drammatico elemento alla vicenda già terribile. Potrebbe infatti esserci anche un video in circolazione che riprenderebbe il ragazzino vittima di abusi sessuali, sempre realizzato ad Halloween: i suoi tre aguzzini lo avrebbero minacciato di non dire nulla di quella notte, se non voleva che quel filmato fosse poi girato nei gruppi di messaggistica o sui social.

TRE INDAGATI GIOVANISSIMI, CHI SONO

La procura dei minori di Torino sta già indagando per sequestro di persona e violenza privata tre minori, due ragazzi e una ragazza, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni. I tre sarebbero già stati accusati in passato di atti vandalici e danneggiamento.

“LO HANNO ADESCATO FACENDOSI PASSARE PER AMICI”: IL RACCONTO DELLE SEVIZIE

In un gruppo social locale, la madre ha raccontato nei dettagli quanto denunciato poi, l’indomani delle violenze, ai carabinieri di Moncalieri, esprimendo tutto il suo dolore per quanto accaduto al figlio. “Tra la sera del 31 ottobre e la notte dell’1 novembre tre ragazzini di 15/16 anni, due maschi e una ragazza, hanno adescato mio figlio facendosi passare per ‘amici’, perché mio figlio, con un’invalidità, pensava ciò”, spiega la donna. I tre “se lo sono portati prima in una casa a Torino, dove non c’erano adulti, quindi gli hanno levato il telefono e bloccato i numeri di noi genitori che lo chiamavamo con insistenza- prosegue- L’hanno chiuso in una casa, la porta chiusa con una catena!”. E ancora: “Dopo di che, dentro l’abitazione questi mostri lo hanno torturato picchiandolo, chiudendolo in un bagno per ben due ore a chiave”.

LA LAMETTA, IL CACCIATIVE, L’ACQUA DEL PO, SPUTI E OFFESE

Una volta apertogli la porta, “lo hanno preso con forza, minacciato con un cacciavite, lo hanno rasato lasciando ciuffi di capelli, poi hanno preso una lametta e gli hanno rasato le sopracciglia, tutte, facendo dei tagli pure sulla palpebra dell’occhio, gli hanno spento una sigaretta sulla caviglia”, va avanti il racconto delle torture. Quindi, “sempre sotto minaccia del cacciavite, lo hanno portato nel Po gli hanno fatto togliere la maglia e, a petto nudo, lo hanno fatto entrare in acqua”. E “non soddisfatti lo hanno fatto mettere sotto una fontanella con il getto sulla schiena tra sputi e offese varie”. Lo hanno riportato in casa fino alle 13 dell’indomani, “finito di torturarlo lo hanno riportato alla stazione di Porta Nuova e gli hanno rilasciato il telefono”. La madre è finalmente riuscita a contattare il figlio “ma quando l’ho visto è stato uno shock“.

LA MADRE: “ORA VOGLIO GIUSTIZIA”

La donna continua quindi ponendosi delle domande, anche sul ruolo dei genitori dei tre ragazzi: “Perché a un ragazzo la madre gli lascia le chiavi di un alloggio dove non ci sono maggiorenni? Perché tutta questa cattiveria a questa età verso un ragazzo debole? Perché tutto questo?”. E ancora: “Io ringrazio a Dio che mio figlio sia vivo, ma ora voglio solo giustizia”, manda a dire.

“HO PAURA PER MIO FIGLIO”

A quel post ne è poi seguito un altro, in cui la madre del ragazzino vittima dei baby bulli ha aggiunto altro dell’orrore subìto: “Ho paura per mio figlio. Ora scopro che, oltre ad averlo torturato, rasato e minacciato con un cacciavite ci sarebbe online anche il video di una violenza sessuale. Ho paura che si uccida”, sono le ultime disperate parole della donna che, dopo la denuncia fatta ai carabinieri, accompagnando il figlio, pensava già che fosse stato toccato il fondo.

