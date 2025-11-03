Gianluca John Attanasio torna con il disco intitolato Back in Time

“ Back in time “ è il nuovo album strumentale realizzato dal musicista e produttore Gianluca John Attanasio. Il lavoro esce a 5 anni di distanza dall’album da studio “Beyond 2 Doors”

“Back in time “ è il nuovo album strumentale realizzato dal musicista e produttore Gianluca John Attanasio. Il lavoro esce a 5 anni di distanza dall’album da studio “Beyond 2 Doors”, e si compone di 15 tracce, nelle quali pianoforti eterei ed atmosfere surreali sostengono melodie spesso struggenti; un richiamo forte a cio’ che di bello nella vita si è perso con l’incedere del tempo, ma che l’artista cerca musicalmente di riportare alla luce e di fermare in uno spazio temporale sospeso tra sogno e realtà.

“Immaginate di passeggiare su sentieri innevati di montagna, o su strade isolate di piccoli borghi medievali, dove il silenzio che vi avvolge si riempie di un significato esistenziale profondo. “Back in time” non è solo una semplice raccolta di brani strumentali per pianoforte. È un viaggio immaginario che ripercorre, attraverso melodie toccanti e suoni primordiali, la vita di ognuno di noi. “Back in time” rappresenta la vita come una cartolina perfetta, che restituisce all’ascoltatore le cromature magiche di esperienze intime e irripetibili che solo la musica sa generare. Ascoltare le tracce in cuffia offre all’ascoltatore un’esperienza sonora immersiva e completa. “Back in time” può essere considerato un album terapeutico, grazie all’uso di suoni “calmanti” e melodie che accarezzano l’anima” (Gianluca John Attanasio).