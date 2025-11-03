Fabrizio Consoli annuncia nuove date del tour

Nel 50esimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini il musicista e cantautore Fabrizio Consoli ha voluto omaggiare uno dei più grandi intellettuali italiani

Nel 50esimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini il musicista e cantautore Fabrizio Consoli ha voluto omaggiare uno dei più grandi intellettuali italiani, per ricordarne la grandezza e continuare a diffonderne la genialità, con un cd e doppio vinile dal titolo “Il coraggio – canzoni e ballate tratte dalla poetica di Pasolini” (etichetta Aereostella).

Il progetto è nato da un concerto live e da questa estate è tornato nella sua veste originale e ha iniziato a girare l’Italia. E proprio in occasione del 2 novembre il tour passerà per Pisa, voluto dalla Scuola Normale Superiore per aprire la Rassegna “Questo romanzo non finisce – Pier Paolo Pasolini 50 anni dopo”.

Negli spettacoli Fabrizio sarà accompagnato, così come nell’album, dal grande fisarmonicista Fausto Beccalossi.

«Un album che nasce da un concerto e si è ritrasformato in live – ha commentato Consoli -. A differenza di molti, questo progetto è stato ideato per prendere vita dal vivo, e precisamente per una serata-omaggio a Pasolini, all’interno del Roma jazz festival di qualche tempo fa. Il grande consenso di pubblico e addetti ai lavori e la nostra voglia personale di non perderne traccia ci ha fatto scegliere di creare qualcosa che rimanesse, quindi un cd o meglio ancora, su un vinile per restare immortalati nei suoi miscrosolchi».

E così è stato. Oggi però il progetto si riappropria della sua dimensione naturale e torna a rivivere negli spazi dal vivo tra suoni in diretta e scambio di emozioni. «Un ritorno inevitabile e sincero. Spero che, nelle varie forme, questo progetto arrivi a più persone possibili perché penso che Pasolini sia il più “jazz” tra gli intellettuali del 900 italiano, dalle molteplici capacità di lettura della società, capace di raccontare il suo tempo senza omologarsi all’ortodossia del pensiero comune, e senza mai temere di essere controcorrente».

LA SCALETTA DEI LIVE – Nella scelta delle canzoni da proporre dal vivo, i cui testi sono poesie prese integralmente o parte di esse, Consoli ha fatto una selezione delle tematiche rappresentative la poetica di Pasolini e allo stesso tempo a lui a cuore. Come ne “Il nuovo mondo” in cui si parla della vita e delle regole degli ultimi o in “Ballata delle madri” o “Che cosa sono le nuvole”, che Pasolini scrisse assieme a Domenico Modugno e che, nel disco è ispirata alla versione degli Avion Travel, diventa l’occasione per un omaggio a Fausto Mesolella. Oppure in “Senza occhi per il cielo” con la contrapposizione tra la bellezza innocente della vita giovane e il silenzio immobile del dogma religioso.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Dopo essere partito dalla bellissima Arena Gigli di Porto Recanati lo scorso agosto ed essere stato ospite del padiglione della Regione Veneto in occasione dell’82° edizione del Festival del Cinema di Venezia e aver toccato numerose città italiane ed essere approdato in Svizzera, Fabrizio Consoli riparte questo autunno da Pisa (booking Bubba Music). Inoltre, nel suo viaggio live, aprirà alcuni concerti della PFM. Di seguito il calendario aggiornato.

2 Novembre – Pisa, Scuola Normale Superiore – Palazzo Della Carovana, Sala Azzurra, Piazza Cavalieri, 7 – (ore 21.00) Ingresso Gratuito su prenotazione tramite https://www.eventbrite.it/

9 Novembre – Buccinasco (MI), Bonaventura Music Club – Buccinasco (Mi) (ore 21). Con Flaviano Braga. Per prenotazioni: 335.7744836 (whatsapp)

15 Novembre – Alessandria, Casa di Quartiere (ore 21.30)

29 Novembre – Bergamo – ChorusLife ARENA – apertura concerto PFM (ore 21.00)

29 Dicembre – Roma – Auditorium Conciliazione – apertura concerto PFM (ore 21.00)

11 Gennaio – Ranica (BG), Druso (ore 21.00). Per prenotazioni: +39 327 3772817

12 Gennaio – Torino – Teatro Alfieri, apertura concerto PFM (ore 21.00)

13 Gennaio – Milano – Teatro Dal Verme, apertura concerto PFM (ore 21.00)

21 Febbraio – Varese, Teatro di Varese, apertura concerto PFM (ore 21.00)

Molti altri appuntamenti sono in fase di definizione.