È “LIE” il nuovo singolo dei The Junction

Teso e inquieto, LIE dei The Junction è un brano post-punk che affronta l’assurdità dei conflitti e delle divisioni tra esseri umani

Teso e inquieto, LIE è un brano post-punk che affronta l’assurdità dei conflitti e delle divisioni tra esseri umani.

Spinto da chitarre ruvide, ritmi incalzanti e un ritornello declamatorio — I don’t wanna live this lie — il pezzo mette a nudo la follia di combattere per confini, lingua e identità.

La frase We’d be friends if I was born 10 miles away evidenzia quanto siamo vicini, eppure divisi.

Con una tensione sottile e continui cambi di dinamica che richiamano i Pixies, LIE emerge come un inno catartico da urlare a pieni polmoni.

LIE esce per Dischi Soviet Studio su tutte le piattaforme digitali