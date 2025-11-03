Catena Fiorello tra gli ospiti settimanali di “È sempre mezzogiorno!”

Da stamani su Rai 1 la nuova settimana di “È sempre mezzogiorno!”. Tra gli ospiti la scrittrice Catena Fiorello

Una buona dose di buonumore è l’ingrediente principale delle nuove puntate di “È sempre mezzogiorno!”, il programma realizzato dalla direzione intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me e condotto da Antonella Clerici in onda da lunedì 3 a venerdì 7 novembre alle 11.55 su Rai 1.

Anche questa settimana lo studio di “È sempre mezzogiorno!” si collegherà con i produttori delle eccellenze italiane. Pescatori, coltivatori e trasformatori si racconteranno, presentati dall’enogastronomo Andrea Amadei. Tra gli ospiti di Antonella Clerici, giovedì 6 novembre ci sarà la scrittrice Catena Fiorello. Venerdì, spazio al consueto appuntamento con Carlotta Mantovan che racconterà le novità più “sfiziose” del mondo del food. Angela Frenda racconterà, inoltre, una storia, un episodio, o un personaggio legato a un piatto particolare che verrà cucinato in studio. Federico Quaranta, infine, aprirà le finestre dello studio su nuove emozioni e incantevoli paesaggi italiani.