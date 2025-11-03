A “Lo Stato delle Cose” su Rai 3 c’è Antonio Di Pietro

Lunedi 3 novembre settima puntata de “Lo Stato delle Cose” il programma condotto da Massimo Giletti alle 21.20 su Rai 3

Lunedi 3 novembre settima puntata de “Lo Stato delle Cose” il programma condotto da Massimo Giletti alle 21.20 su Rai 3. Antonio Di Pietro, ex magistrato e simbolo di Mani Pulite, interverrà sulla riforma della Giustizia e la separazione delle carriere. A seguire il confronto sulla attualità politica italiana, tra il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e il deputato del Partito Democratico Marco Furfaro.

Nuovi colpi di scena per Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi. Il padre di Andrea Sempio è stato indagato con l’accusa di aver corrotto l’ex pm Mario Venditti che chiese l’archiviazione per il figlio nel 2017. Ma come sarebbero arrivati i soldi all’allora procuratore? Che ruolo hanno avuto gli ex avvocati di Sempio? Parlerà anche il generale Luciano Garofano, ex consulente di Sempio, al centro di una bufera per una consulenza sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi che forse non avrebbe potuto avere.

Infine, si tornerà a parlare della Gintoneria, il locale della movida milanese che ha riempito le cronache giudiziarie con le sue maratone di alcol, sesso e droga. In studio i protagonisti pronti a raccontare la loro verità su quelle notti: Davide Lacerenza, Stefania Nobile e Wanna Marchi.