Questa settimana a “La Volta Buona” Vittoria Belvedere, Cesare Bocci, Leo Gassmann, Raiz. Conduce Caterina Balivo

Prima settimana di programmazione di novembre per “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda , da lunedì 3 a venerdì 7 novembre alle 14.00su Rai 1. Un nuovo ciclo di puntate tra talk e intrattenimento, con i protagonisti del mondo dello spettacolo, della società e del costume. Come di consueto, il pomeriggio di Rai 1 si aprirà con il salotto dedicato a “Ballando con le stelle”, appuntamento fisso del lunedì, che vedrà protagonisti Guillermo Mariotto, Raimondo Todaro, Fabio Canino, Rossella Erra, i maestri Ciquito e Simone Di Pasquale e altri protagonisti, tra curiosità e retroscena del dance show più amato del sabato sera.

Le interviste “one to one” condotte da Caterina Balivo offriranno come sempre ritratti intensi e inediti. Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, protagonisti a teatro con la commedia “Indovina chi viene a cena”, racconteranno il loro sodalizio artistico e umano. Leo Gassmann e Alice Luparelli sono i protagonisti di “Fuori la verità”, il nuovo film che li vede protagonisti di una storia d’amore e mistero ambientata tra Roma e la costa laziale.

Massimo Dapporto porterà in studio il suo “Pirandello Pulp”, spettacolo teatrale in scena con Fabio Troiano, che reinterpreta l’universo dello scrittore siciliano in chiave contemporanea. Francesco Pannofino, doppiatore e interprete di serie cult come “Boris”, si racconterà partendo dai suoi attuali impegni a teatro con “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”. Raiz, musicista e interprete amatissimo dal pubblico di “Mare Fuori”, condividerà riflessioni sul suo personaggio Don Salvatore Ricci, protagonista anche nel nuovo film Io sono Rosa Ricci.

Nel corso della settimana, non mancheranno i salotti tematici che animeranno il pomeriggio de “La Volta Buona”: un focus su benessere e diete, con i consigli del professor Giorgio Calabrese, e un talk di spettacolo con tanti protagonisti del piccolo e del grande schermo per una riflessione collettiva sui linguaggi e sui volti più popolari della televisione italiana.