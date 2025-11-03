A “Elisir” oggi su Rai 3 il controllo della pressione sanguigna

A “Elisir” stamani su Rai 3 il controllo della pressione sanguigna. Si parla anche di farmaci antidiabetici e del corretto arco del piede

Ipotensione e ipertensione, ovvero l’aumento e la diminuzione eccessivi della pressione sanguigna, devono essere oggetto di attenzione e valutazione medica. Ne parla Claudio Borghi, docente di Medicina Interna all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ospite in studio a “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 3 novembre alle 10.55 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, si sfateranno i falsi miti sui farmaci antidiabetici, medicinali che aiutano a mantenere i livelli di glucosio nel sangue entro i limiti normali per gestire il diabete, ridurre i sintomi e prevenire le complicanze. Sarà in studio Giorgio Sesti, ordinario di Medicina Interna alla Sapienza Università di Roma e direttore della Medicina Interna presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma.

Nello spazio conclusivo dell’“Abc della salute”, si parlerà di piede piatto e cavo, due deformità opposte del piede. Quello piatto è caratterizzato da un arco plantare abbassato o assente, mentre il cavo presenta un arco eccessivamente accentuato. Entrambe le condizioni, se non trattate, possono essere asintomatiche o causare dolore, problemi di postura e dolori articolari a lungo termine. Massimiliano Mosca, responsabile della Struttura Caviglia e Piede presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, parlerà dei sintomi e spiegherà i criteri di scelta del trattamento adeguato e personalizzato.