Valanga sulla Cima Vertana: trovati anche i corpi dei due dispersi

Salgono a cinque le persone morte a causa di una valanga avvenuta sulla cima Vertana, in Val Venosta. Sono state ritrovate infatti, anche le due persone date per disperse: il padre e la figlia di 17 anni. Entrambi facevano parte di un gruppo di escursionisti tedeschi, che ieri sono stati travolti da una slavina staccatasi nella zona dell’Ortles in Alto Adige. La tragedia è avvenuta a circa 3.200 metri.

La Cima Vertana, che si trova nel Parco nazionale dello Stelvio, è una delle mete più frequentate dagli appassionati di alpinismo e sci alpinismo. Il versante nord, però, che di solito presenta neve anche in primavera, è considerato uno dei tratti più insidiosi del gruppo montuoso.

