Valanga sulla Cima Vertana in Alto Adige, morti 3 giovani escursionisti tedeschi

Valanga sulla Cima Vertana in Alto Adige, morti tre giovani escursionisti tedeschi. Altri due sono dispersi

Tre giovani escursionisti tedeschi, una donna e due uomini, sono morti perchè travolti da una valanga che si è staccata nella zona dell’Ortles, nei pressi di Cima Vertana, in Val Venosta (Alto Adige). Coinvolto anche un secondo gruppo di quattro escursionisti, di cui due persone sono disperse e due invece sono salve e sono state trasportate in ospedale in elicottero. Le ricerche stanno continuando, con droni e due elicotteri. Gli escursionisti travolti dalla valanga stavano scalando la parete nord della cima. La tragedia è avvenuta a circa 3.200 metri. L’allarme è partito dieci minuti prima delle 16: a quanto sembra, una slavina si sarebbe staccata da sotto la cima e avrebbe travolto gli escursionisti impegnati nella scalata.

Le operazioni di soccorso sono coordinate dalla Stazione del Soccorso Alpino di Solda, con il supporto delle stazioni del Soccorso Alpino limitrofe, del soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco per le operazioni a valle.

La Cima Vertana, che si trova nel Parco nazionale dello Stelvio, è una delle mete più frequentate dagli appassionati di alpinismo e sci alpinismo. Il versante nord, però, che di solito presenta neve anche in primavera, è considerato uno dei tratti più insidiosi del gruppo montuoso. Le autorità altoatesine hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni del manto nevoso nella zona: negli ultimi giorni si erano registrate precipitazioni e le temperature si erano alzate. Si tratta di condizioni che possono aver favorito il distacco della valanga.

