Tennis, Sinner trionfa a Parigi e torna numero 1 al mondo

Primo. Il primo trionfo al Masters 1000 di Parigi per Jannik Sinner. E il primo posto nel ranking riconquistato. L’azzurro si è preso torneo e numero 1 al mondo battendo in finale il canadese Felix Auger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-4, 7-6. È arrivato così per l’altoatesino anche il 26esimo successo di fila sul cemento indoor. Prossimo obiettivo difendere la prima posizione nella classifica Atp nelle Finals di Torino: impresa non facile visto che Sinner dovrà conquistare il trofeo da imbattuto e Carlos Alcaraz dovrà vincere al massimo due partite.

ATP PARIGI, SINNER: TORNARE NUMERO 1 È UNA COSA ENORME

“È una cosa enorme tornare numero 1 del mondo”. La soddisfazione di Jannik Sinner dopo la vittoria sul canadese Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi che lo ha riportato (almeno momentaneamente) in testa al ranking Atp superando lo spagnolo Carlos Alcaraz. “È stata una finale intensa, sapevamo entrambi cosa ci fosse in palio- ha aggiunto l’azzurro- Lui ha sempre servito benissimo e in partite così devi riuscire a sfruttare le occasioni che hai”. Sinner lo ha fatto, vincendo 6-4, 7-6. “Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi. Ho cercato di migliorare aggiungendo variabili al mio gioco, e sono felice. Ringrazio tutto il mio team: senza di loro questo non sarebbe stato possibile” ha quindi concluso.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)