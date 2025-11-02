Su Rai 1 torna “Da noi…a ruota libera”: tra gli ospiti, Barbara Alberti e Gabriele Cirilli

Nuovo appuntamento con “Da noi…a ruota libera”, in onda domenica 2 novembre alle 17.20 su Rai 1. Al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.

Tra gli ospiti della puntata, Gabriele Cirilli e Flavio Insinna protagonisti ogni venerdì sera di “Tale e Quale Show” con i loro duetti “impossibili”. Amici e colleghi di lunga data, hanno entrambi frequentato il laboratorio teatrale di Gigi Proietti, che omaggeranno e ricorderanno nell’anniversario della sua scomparsa. Poi, la coppia più “trasgressiva” di “Ballando con le stelle”: Rosa Chemical ed Erica Martinelli.

In studio anche la scrittrice, giornalista, sceneggiatrice e opinionista, Barbara Alberti, con cui Francesca Fialdini affronterà diverse tematiche di strettissima attualità, dai siti sessisti con foto modificate con l’intelligenza artificiale, alla “Gelosia”, titolo e argomento del suo ultimo libro.

“Da noi…a ruota libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Elena Martelli, Luciana Matarese, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.