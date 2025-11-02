Stasera su Rai 5 “Gigi, Che spettacolo!”, omaggio a un grande del palcoscenico

Una celebrazione sorridente e nostalgica in cui alcuni compagni di viaggio della sua strepitosa carriera nel mondo dello spettacolo avevano reso omaggio a Gigi Proietti. È “Gigi, che spettacolo” su Rai 5

Una celebrazione sorridente e nostalgica in cui alcuni compagni di viaggio della sua strepitosa carriera nel mondo dello spettacolo avevano reso omaggio a Gigi Proietti. È “Gigi, che spettacolo”, che Rai Cultura propone domenica 2 novembre alle 21.20 su Rai 5, per ricordarlo a 85 anni dalla nascita e nel quinto anniversario della morte.

Tra le testimonianze degli indimenticabili momenti vissuti con Proietti, ci sono quelle di Renzo Arbore, Fiorello, Renato, Zero, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Corrado Augias, Flavio Insinna, Pier Francesco Favino, Marco Giallini, Nicola Piovani, Nancy Brilli, Virginia Raffaele. Il loro racconto è alternato ad alcuni dei momenti più belli di spettacolo anche inediti, degli ultimi due show televisivi che hanno avuto Gigi Proietti come protagonista principale: “Cavalli di battaglia” – andato in onda nel 2017 dal Teatro Verdi di Montecatini – e “Matera 2019”, la cerimonia-evento della città lucana come Capitale Europea della Cultura.

Ad alcuni momenti del programma fa da scenario il Globe Theatre di Villa Borghese a Roma, la “creatura” a cui Gigi Proietti era legatissimo, il luogo in cui come Direttore Artistico negli ultimi 17 anni aveva proposto, in una chiave culturale straordinariamente contemporanea, tragedie e commedie del periodo elisabettiano, molte legate ai capolavori di William Shakespeare.

Gli autori del programma sono Angelo Mellone e Pino Strabioli con Matteo Catalano, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e con la consulenza amichevole di Alessandro Fioroni. La regia è di Gian Marco Mori.