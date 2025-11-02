Stasera su Rai 2 torna NCIS con “Nemesi” e “Nexus”: la trama

Domenica 2 novembre 2025 alle 21:20 su Rai 2 torna la ventiduesima stagione della serie NCIS con gli episodi “Nemesi” e “Nexus”

Nell’episodio 19 “Nemesi”, McGee segue Laroche e lo sorprende mentre spara ad un uomo. Nell’inseguimento, però, viene travolto da un veicolo e perde i sensi. Al suo risveglio, il cadavere è scomparso e Tim non ha prove per dimostrare quello che ha visto.

A seguire nell’episodio 20 “Nexus”, Laro rivela di aver fatto credere al Cartello Nexus di essere corrotto su richiesta del Segretario della Difesa. Carla Marino, capomafiosa di Kansas City, si offre di aiutare la squadra a sgominare il Nexus.